Третий ускоритель Falcon Heavy разбился и повредил платформу

Во время первого запуска тяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy часть ее первой ступени не смогла сесть на платформу «Of Course I Still Love You» в Атлантическом океане и разбилась. Об этом на пресс-конференции заявил создатель SpaceX Илон Маск.



При посадке центрального ускорителя у него сработал только один из трех двигателей — судя по всему, из-за отсутствия топлива. Ускоритель упал в 90 метрах от платформы на скорости почти 500 километров в час.



Осколки от разбившегося ускорителя повредили платформу «Of Course I Still Love You», разрушив два двигателя.



Маск также сообщил, что запущенный груз — автомобиль Tesla Roadster — не получится доставить на близкую к марсианской орбиту вокруг Солнца. Двигатели, по всей видимости, работали слишком долго, и теперь Tesla улетит в сторону пояса астероидов.



Третий запуск двигателей завершен успешно. Мы пропустили марсианскую орбиту и продолжаем полет в пояс астероидов.



В ночь на 7 февраля SpaceX произвела первый запуск Falcon Heavy. Ракета стартовала с мыса Канаверал во Флориде и два из трех ускорителей первой ступени успешно одновременно приземлились на посадочные площадки.



Falcon Heavy вывела в космос испытательный груз — автомобиль Tesla Roadster. Первоначально планировалось, что автомобиль выведут на солнечную орбиту, близкую к орбите Марса.