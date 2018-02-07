США потратят $45 млрд на военные операции в Афганистане

Военные операции в Афганистане в 2018 году обойдутся Вашингтону в 45 млрд долларов. Об этом заявил заместитель министра обороны США по вопросам безопасности в Азии и Тихом океане Рандалл Шривер, сообщает Hill.



Во время выступления в сенате, Шривер пояснил, что эта сумма включает в том числе расходы на американскую армию в Афганистане в размере 13 млрд долларов, расходы на афганских военных — 5 млрд долларов, а также 780 млн долларов на экономическую помощь и логистические нужды.



В свою очередь, сенаторы раскритиковали американские военные расходы в Афганистане, запланированные на 2018 год, и поинтересовались, собирается ли администрация президента вынудить радикальное движение Талибан сесть за стол переговоров и окончить войну, продолжающуюся уже 17 лет.



Заместитель госсекретаря США Джон Салливан, выступивший после Шривера, поддержал новую американскую стратегию в Афганистане.

