Спасатели предупреждают о сложных погодных условиях

Спасатели предупреждают об ухудшение погодных условий 8 февраля из-за влияния активного циклона в Украине. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС. 8 февраля днем ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, местами гололед, налипание мокрого снега, в Одесской, Николаевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской областях



В течение 9 февраля в Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Житомирской, Черкасской, местами в Киевской и Черниговской областях сильний снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, метели (прирост снежного покрова 10-20 см).



В Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской областях на дорогах ожидается сильный дождь и мокрый снег, местами гололед и налипание мокрого снега, на дорогах - гололед.



8 февраля и ночью 9 февраля ожидается усиление ветра до 15-20 м/сек.



Спасатели отмечают, что такие погодные условия могут привести к нарушению и прекращению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц, работы электрических сетей коммунального хозяйства в большинстве областей страны, кроме южных.

