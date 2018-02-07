Ученые считают, что динозавры начали вымирать еще до падения астероида

Британские ученые считают, что динозавры могли стать жертвой собственного успеха. По мнению исследователей, они могли начать вымирать еще до падения астероида, поскольку заняли всю планету. Об этом УНН сообщает со ссылкой на статью опубликованную ВВС.



В тот период появились сотни различных динозавров, от жестокого тираннозавра до длинношеего диплодока. Однако со временем начался упадок, поскольку они заполонили всю Землю.



Теория, изложенная учеными, реконструирует пути динозавров, когда они переместились из Южной Америки.



"Они появились и очень быстро переместились во все части Земли", - сказал исследователь, доктор Университета Рединга Крис Вендитти.



По его словам, динозавры быстро распространились по опустошенной планете, используя каждую возможность для развития.



Но к концу своего царствования, это развитие замедлилось, поскольку они адаптировались практически к любой средй на Земле. Выжили только птичьи динозавры.



"Они заполнили Землю, некуда было двигаться. Динозавры приспосабливались к месту жительства, поэтому уже не могли создать новые виды", - заявил доктор Сиара О'Донован из Университета Рединга.



"Для них это был финальный гвоздь в гробу, кроме птиц", - говорит он.



Исследование базируется на статистическом методе, который определяет, где существовал каждый из видов динозавров на земном шаре.



Но не все исследователи убеждены в том, что динозавры вымирали еще до падения астероида.



"Динозавры постоянно развивались в течение Мелового периода, незадолго до того, как континенты распались на меньшие части", - считает профессор Университета Портсмута Дэвид Мартилл.



По его мнению, они продолжали развиваться до падения астероида.

