Ляшко: Польша может выдвинуть территориальные претензии к Украине

Лидер Радикальной партии в Верховной Раде Украины Олег Ляшко предположил, что Польша может выдвинуть территориальные претензии к Украине. Об этом он заявил в эфире телеканала «112 Украина».



Комментируя обещание польского президента Анджея Дуды подписать закон о запрете пропаганды «бандеровской идеологии» в Польше, Ляшко сказал: «Возможно, сегодня это прозвучит фантастично, но, учитывая, ту политику, которую сегодня проводят шовинистические круги в Польше, я не исключаю выдвижение территориальных претензий к Украине со стороны Польши».



«Польша из адвоката и мощного союзника Украины превращается в слабое государство, где верх берут силы и идеи, которые ослабляют саму Польшу», — добавил парламентарий.

