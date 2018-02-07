Apple предложила вернуть деньги за замену аккумуляторов медленных iPhone

Apple предложила вернуть деньги за замену аккумуляторов медленных iPhone

Корпорация Apple не исключила возмещения денег клиентам, потраченных на замену аккумуляторов старых моделей iPhone. Об этом говорится в ответе компании на соответствующий запрос Сената США, передает The Wall Street Journal.

По информации газеты, инициатива исходит от Apple. На возврат денег могут рассчитывать те, кто обратились в сервисные центры до того, как компания снизила стоимость негарантийной замены аккумуляторов на 50 долларов.

В конце 2017 года Apple призналась, что намеренно занижает производительность своих смартфонов со старым аккумулятором.

Как сообщили разработчики, для iPhone 6, 6s и SE, а также для iPhone 7 с iOS 11.2 включена функция, «которая сглаживает внезапные пики производительности, когда это необходимо, чтобы предотвратить самопроизвольное отключение аппаратов». Из-за намеренного замедления работы устройств на корпорацию подали несколько исков.