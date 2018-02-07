Apple предложила вернуть деньги за замену аккумуляторов медленных iPhone

Корпорация Apple не исключила возмещения денег клиентам, потраченных на замену аккумуляторов старых моделей iPhone. Об этом говорится в ответе компании на соответствующий запрос Сената США, передает The Wall Street Journal.



По информации газеты, инициатива исходит от Apple. На возврат денег могут рассчитывать те, кто обратились в сервисные центры до того, как компания снизила стоимость негарантийной замены аккумуляторов на 50 долларов.



В конце 2017 года Apple призналась, что намеренно занижает производительность своих смартфонов со старым аккумулятором.



Как сообщили разработчики, для iPhone 6, 6s и SE, а также для iPhone 7 с iOS 11.2 включена функция, «которая сглаживает внезапные пики производительности, когда это необходимо, чтобы предотвратить самопроизвольное отключение аппаратов». Из-за намеренного замедления работы устройств на корпорацию подали несколько исков.

