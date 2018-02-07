Associated Press прогнозирует три медали для Украины на Олимпиаде-2018

Американское информационное агентство Associated Press (АР) прогнозирует для Украины на зимней Олимпиаде-2018 три медали - две бронзы и одно серебро, передает УНН.



Агентство составило прогноз на три призовых места в каждом из видов спорта. Согласно этому списку, Украина получит на Олимпиаде три медали.



Так, по прогнозу AP, женская сборная по биатлону в эстафете 4x6 км может завоевать серебро. А украинская биатлонистка Анастасия Меркушина выиграет бронзу в спринте на 7,5 км. Также еще бронзу может получить украинец Александр Абраменко в фристайле.



Согласно прогнозу, золотых медалей у украинских олимпийцев не будет.



Напомним, Олимпиада-2018 пройдет в Южной Корее с 9 по 25 февраля. Украину на Играх представят 33 спортсмена.

