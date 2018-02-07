Климкин о Польше: Историческая правда не устанавливается законами

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин убежден, что законодательные акты не помогут в установлении исторической правды.



"Историческая правда не имеет национальных границ и не устанавливается законами. Она или есть, или ее надо искать. И в том, и в другом случае законодательные акты не помогут #Poland", - написал он на своей странице в Твиттер в среду.



Министр также заверил, что всегда будет придерживаться правды. "Я всегда буду говорить правду. Уважать тех, кто это заслужил. Осуждать тех, кто себя опозорил. Неважно - своих или чужих. Неважно - в Варшаве, Киеве или другом месте", - добавил дипломат.



Как сообщалось, Сенат Польши в ночь на 1 февраля принял без поправок закон об Институте национальной памяти, который предусматривает, в частности, наказание за "преступления украинских националистов". За принятие законопроекта проголосовали 57 сенаторов, в основном правящей партии "Право и Справедливость" (PiS), 23 высказались против и двое воздержались.



Изменения к закону предусматривают штрафы или тюремное заключение на срок до трех лет за "приписывание ответственности польскому народу или государству, в том числе за преступления, совершенные Третьим рейхом". Кроме того, преступлением в документе называется "Волынская резня", за отрицание "Волынской резни" также вводится наказание. Помимо этого, наказание грозит за употребление выражения "польские лагеря смерти" по отношению к лагерям, которые были расположены в Польше во время Второй мировой войны.



Президент Польши Анджей Дуда подписал 6 февраля изменения в закон об Институте национальной памяти - Комиссии по расследованию преступлений против польского народа, Таким образом, изменения, ранее одобренные парламентом, вступили в силу.



Ранее А.Дуда заявил, что планирует обратиться в конституционный суд Польши с просьбой дать оценку нововведениям. Таким образом, по информации СМИ, президент не исключает, что в закон еще могут быть внесены модификации.



Президент Украины Петр Порошенко заявил, что он обеспокоен решением Сената Польши.



Утром 6 февраля Верховная Рада приняла заявление, которым выразила разочарование и обеспокоенность в связи с принятием Сеймом и Сенатом Польши изменений в закон об Институте национальной памяти - Комиссии по расследованию преступлений против польского народа и других законодательных актов, а также призвала главу Польского государства вмешаться в ситуацию.



"Призываем президента Республики Польша (Анджея Дуду - ИФ) воспользоваться своими конституционными полномочиями и совместно с Сеймом и Сенатом Республики Польша вернуть в украинско-польские отношения взвешенность, рациональность и доброжелательность", - говорится в принятом заявлении.

