В Черновцах все школы закрыли на карантин

Все учреждения общего среднего образования в Черновцах закрыли на карантин. Об этом в среду 7 февраля, сообщает пресс-служба Черновицкого городского совета.



Как отмечается, карантин вводится на 10 дней - с 8 по 18 февраля включительно.



"Согласно приказу начальника управления образования городского совета Сергея Мартынюка, с 8 по 18 февраля включительно будет приостановлен учебный процесс во всех учреждениях общего среднего образования", - отмечается в сообщении.



Решение принято по результатам мониторинга посещения учащимися школ с целью предупреждения дальнейшего распространения заболеваемости ОРВИ, в том числе гриппом, локализации эпидемического процесса и обеспечения стабильной эпидемической ситуации на территории Черновцов.

