Гройсман: Пора менять экономическую модель страны

Украине следует отходить от экономики сырьевого типа на создание добавленной стоимости внутри страны. Об этом в среду, 7 февраля, заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время заседания правительства, сообщает Укринформ. "Надо менять модель нашей экономики с сырьевого типа на создание добавленной стоимости внутри страны", — сказал Гройсман.



Он также отметил, что важную роль в развитии экономики играет аграрный сектор, который формирует почти пятую часть всей производимой продукции в Украине.



"Сегодня мы рассмотрим ряд решений, которые позволяют поддержать аграрный сектор и позволят сектору расти", — отметил Гройсман.

