США готовят новый пакет "жестких и агрессивных" санкций в отношении КНДР

Вашингтон готовит новый пакет жестких экономических санкций в отношении Пхеньяна с целью прекращения его ракетно-ядерной программы. Об этом в среду заявил вице-президент США Майкл Пенс по итогам переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.



"США в скором времени обнародуют самую жесткую и агрессивную серию экономических санкций в отношении КНДР. Мы продолжим ее изолировать до тех пор, пока она не откажется от своих программ разработки ядерного оружия и баллистических ракет", - сказал Пенс на совместной пресс-конференции с японским премьером.



Он отметил, что Вашингтон и его союзники, включая Токио, "будут продолжать оказывать максимальное давление на Северную Корею", чтобы добиться в конечном итоге денуклеаризации Корейского полуострова. Пенс также подчеркнул, что для решения проблемы КНДР "все варианты остаются на столе".



В свою очередь Абэ заявил, что Япония и США договорились усилить контроль за выполнением санкционных мер в отношении судов КНДР, чтобы избежать возможности передачи грузов в открытом море. Кроме того, глава японского правительства отметил, что Токио и Вашингтон никогда не признают КНДР как страну, обладающую ядерным оружием.



Ситуация на Корейском полуострове обострилась в конце ноября прошлого года, когда КНДР испытала межконтинентальную баллистическую ракету нового типа "Хвасон-15". По итогам пуска было объявлено, что она может нести ядерную боеголовку, а в зоне ее досягаемости находится вся территория США. В ответ на это Совбез ООН единогласно принял резолюцию об ужесточении санкций в отношении Пхеньяна.



Однако в начале этого года наметилось потепление в отношениях между Сеулом и Пхеньяном. Стороны договорились об отправке делегации чиновников и артистов из КНДР на зимние Игры в Пхёнчхане, а затем МОК согласовал участие в них и спортсменов из КНДР. Параллельно Сеул и Вашингтон перенесли на более поздний срок ежегодные военные маневры Foal Eagle и учения Key Resolve, которые неизменно вызывают раздражение в Пхеньяне.

