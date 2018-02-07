Наливайченко в суде: Янукович сдал Крым и сдавал Украину России сознательно

Бывший глава Службы безопасности Украины (СБУ) Валентин Наливайченко убежден, что экс-президент Украины Виктор Янукович сдавал Крым и всю Украину Российской Федерации сознательно и умышленно. "Сдал и Крым, и Украину Янукович сознательно. Давление со стороны Российской Федерации на него не оказывалось", - сказал он во время дачи показания в качестве свидетеля в Оболонском районном суде Киева по делу о государственной измене В.Януковича в среду.



В.Наливайченко отметил, что с избранием В.Януковича на пост президента Украины в 2010 году было восстановлено тесное сотрудничество спецслужб Украины и РФ, что стало основой для будущей агрессии России против Украины.



Экс-глава СБУ также напомнил, что передал в прокуратуру факты, свидетельствующие о приезде в Украину зимой 2013-2014 годов минимум трижды групп высокопоставленных представителей ФСБ России.



Как известно, 22 февраля 2014 года после завершения Революции достоинства В.Наливайченко был назначен Верховной Радой уполномоченным по контролю над деятельностью СБУ. 24 февраля он был назначен парламентом главой СБУ по представлению тогдашнего и.о. президента Украины Александра Турчинова и занимал этот пост до июня 2015 года.



В.Наливайченко также возглавлял СБУ с декабря 2006 по март 2010 года.