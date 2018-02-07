Полиция возрождает УБОП и набирает в него новых сотрудников

В Украине стартовал набор в новое подразделение Нацполиции по борьбе с организованной преступностью - Департамент стратегических разработок и анализа.



Об этом сообщил глава Нацполиции во время рабочего совещания, говорится на сайте ведомства.



Этот департамент - аналог УБОПа, который расформировали в 2015 году, что вызвало резкий рост преступности в стране. Теперь ведомство решили возродить.



Сергей Князев отметил, что департамент будет заниматься противодействием общественно опасным организованным группам и преступным организациям, в частности, криминальным авторитетам.



По его словам, формирование этого подразделения должно быть реализовано уже до конца этого года.



Во время совещания Князев подписал приказы о прохождении аттестации полицейских, желающих принять участие в конкурсе. Представить свои кандидатуры на должности в эту службу могут все желающие полицейские.

