В Германии поделили власть

Блок ХДС/ХСС под руководством канцлера Германии Ангелы Меркель достиг компромисса на переговорах с Социал-демократической партией Германии (СДПГ) по формированию коалиционного правительства. Об этом в среду, 7 февраля, сообщает Spiegel.



По сведениям издания, социал-демократы возглавят МИД, министерства финансов и труда. Помимо этого, им обещают пост министра по делам семьи, а также руководство министерством окружающей среды и Минюстом.



Христианско-демократическому союзу отойдут министерства экономики, обороны, образования, здравоохранения и сельского хозяйства. Лидер Христианско-социального союза, премьер-министр Баварии Хорст Зеехофер возглавит МВД.



Переговоры между ХДС/ХСС и СДПГ длятся с 26 января. Сторонам, как отмечает Deutsche Welle, с большим трудом удалось достичь согласия по таким темам, как беженцы и политика в сфере здравоохранения.



Выборы в немецкий бундестаг состоялись 24 сентября 2017 года. Блок ХДС/ХСС набрал 32,9 процента голосов (246 мест в парламенте), СДПГ — 20,5 процента голосов (153 мандата). Ультраправые из «Альтернативы для Германии» заняли третье место с 12,6 процента голосов (94 места в бундестаге), Свободная демократическая партия набрала 10,7 процента голосов, а «Зеленые» — 8,9 процента.



Изначально Меркель попыталась договориться о формировании правительства со свободными демократами и «Зелеными», однако сделать это не удалось. Тогда канцлер обратилась к социал-демократам с просьбой в очередной раз создать «большую коалицию». ХДС/ХСС и СДПГ формировали ее с 2005 по 2009 год, а также с 2013-й по 2017-й.

