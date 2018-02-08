В Goldman Sachs предрекли смерть большинства криптовалют

По данным компании по инвестиционным исследованиям Goldman Sachs Group Inc., ситуация с падением курса криптовалют, которые потеряли 500 миллиардов долларов рыночной стоимости в сравнении с прошлым месяцем, может стать гораздо хуже.



Об этом пишет Bloomberg.



Большинство криптовалют вряд ли выживут в их нынешней форме, и инвесторы должны быть готовыми к тому, что эти валюты потеряют всю свою ценность, поскольку их заменит небольшое количество будущих конкурентов, сказал Стив Стронджин из Goldman в отчете от 5 февраля.



Хотя он не установил временные рамки потерь в существующих валютах, однако отметил, что недавние колебания цен указывают на существование пузыря. Тенденция идет к тому, что колебания взад-вперед будут исчезать, а вместо них наступит рынок "немногих победителей"..



"Высокая корреляция между различными криптопотоками меня беспокоит, – сказал Стронджин. – Из-за отсутствия внутренней ценности валюты, которые не выживут, скорее всего, упадут до нуля".



По данным Стронджина, сегодня в современных криптовалютах отсутствует долговременная выживаемость из-за медленных транзакций, проблем безопасности и высоких затрат на техническое обслуживание. Он сказал, что введение регламентированных фьючерсов на биткойн не решило эти проблемы, и отпроверг идею о том, что кто первый начнет действовать – тот получит преимущество. Эксперт отметил, что после конца 1990-х годов лишь немногие из тех, кто заработал на интернет-пузырях, остались на коне.



"Станут какие-либо из сегодняшних криптоконверсий своего рода аналогами Amazon или Google, или они повторят путь многих из ныне не существующих поисковых систем? - сказал Стронджин. - Вероятно, что большинство, если не все, больше никогда не смогут повторить свои недавние пики".



Эксперт был более оптимистичным в отношении технологии blockchain, которая лежит в основе цифровых валют, заявив, что это может помочь улучшить финансовые потоки. Но даже там он высказывался осторожно, утверждая, что нынешние технологии еще не обеспечивают скорость, необходимую для рыночных транзакций.

