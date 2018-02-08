Леди Гага заявила об уходе со сцены

Знаменитая певица Леди Гага объявила о прекращении концертной деятельности из-за ухудшения состояния здоровья. Звезда отменила десять запланированных концертов в поддержку альбома Joanne из-за "острой боли", с которой борется с 2013 года.



"Я не знаю, как выразить мою грусть. Но я вынуждена сделать это, чтобы не противоречить своим принципам, текстам собственных песен, своей музыке. Моя команда медиков считает, что я должна продолжить лечение дома. Я обещаю, что вернусь к вам, но сейчас должна уделить внимание здоровью. Люблю, Гага".



"К сожалению, Леди Гага страдает от острой боли, которая повлияла на ее возможность выступать. Поэтому Live Nation и Леди Гага вынуждены отменить 10 концертов из европейской ветки всемирного тура" - сообщается на официальной странице певицы в instagram.

