Правительство создало Совет по вопросам интеллектуальной собственности

Кабинет министров Украины создал Совет по вопросам интеллектуальной собственности. Соответствующее решение было принято на заседании правительства 7 февраля, передает УНН со ссылкой на сообщение Минэкономразвития.



Совет будет осуществлять координацию процессов по функционированию и развитию системы правовой охраны интеллектуальной собственности в Украине. Она будет действовать как временный совещательный орган при Кабмине. Возглавит Совет первый вице-премьер-министр — министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубов.



В состав Совета войдут 30 человек, среди которых: руководители центральных органов исполнительной власти, силовых структур, представители законодательной и судебной власти, руководители предприятий и общественных организаций.



“Создание Совета является очередным важным шагом к развитию системы интеллектуальной собственности в Украине. Это также соответствует обязательствам Украины в рамках международных соглашений, которые являются частью мировой системы охраны прав интеллектуальной собственности”, - прокомментировал решение Кубив.



Основными задачами работы Совета являются:



координация взаимодействия органов исполнительной власти в сфере интеллектуальной собственности;

определение путей и механизмов решения проблемных вопросов, возникающих при формировании и реализации государственной политики в сфере интеллектуальной собственности;

разработка предложений в сфере интеллектуальной собственности, в частности по развитию этой сферы, обеспечение интеграции Украины в международное и европейское интеллектуальное пространство с учетом национальных интересов, развитие и реформирование государственной системы правовой охраны интеллектуальной собственности и тому подобное.



Как отметил заместитель главы МЭРТ Михаил Титарчук, Совет по интеллектуальной собственности станет надежной площадкой для формирования и координации политики в сфере защиты интеллектуальной собственности с учетом экспертного мнения представителей органов государственной власти, бизнеса и общественного сектора. Это будет способствовать эффективности реформы защиты прав интеллектуальной собственности в Украине.

