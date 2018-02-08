SpaceX отказалась давать скидку на использованные Falcon 9

SpaceX не будет предоставлять большие скидки на пуски использованных тяжелых носителей Falcon 9, сообщает SpaceNews.



По словам вице-президента по качеству сборки и надежности компании Ханса Кенигсманна, успешно отработавшая первая ступень, прошедшая перед повторным пуском дополнительные проверки, гарантированно надежнее ранее не летавшего компонента ракеты.



Кенигсманн полагает, что использование летавших ступеней Falcon 9 позволяет SpaceX сокращать затраты на запуски своих ракет, таким образом оправдывая инвестиции в многоразовые технологии.



В распоряжении SpaceX имеется 24 использованных первых ступеней Falcon 9. Стоимость пуска нового двухступенчатого тяжелого носителя, способного на низкую околоземную орбиту выводить до 22,8 тонны полезной нагрузки, начинается с 62 миллионов долларов.



SpaceX первой в мире за последние 30 лет разработала и запустила 6 февраля сверхтяжелый носитель. Стоимость запуска Falcon Heavy, в максимальной конфигурации способного выводить на низкую околоземную орбиту до 63,8 тонны грузов, начинается с 90 миллионов долларов.

