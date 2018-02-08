Обменный банк «Санг-нгига» и наше спасение

Мне сложно понять, почему известная «пэвиця ротом» Руслана (в миру Лыжичко, в мифологии – «Спалахуйка», ибо обещала себя сжечь, если «евромайдан» закончится провалом) решила, что она, разумеется, вместе с расово правильной и генетически обоснованной нацией, происходит от древних шумеров. Те во второй половине 4 тысячелетия до н. э. жили в Южной Месопотамии, называли сами себя «черноголовыми» (по-шумерски – «санг-нгига») и не возражали, когда соседские аккадцы называли их совсем уж экзотически и непроизносимо – «цальмат-каккади».



Тоже не совсем ясно, что там делали смерековые галичане, укры и арии из Триполья, ибо это реально далеко. Казалось бы, где цветущая Галичина (в центре, понятное дело, Вселенной), а где плодородные земли межlу Тигром и Евфратом (глубокие и дальние окраины трипольско-галичанской «ойкумены», не охваченные арийским гением украинского короля Артура, за круглым столом повелевающего Британией и рыцарями, двое из которых были соответственно предками современного украинского историка Александра Палия и его лечащего, откровенно говоря, плохо лечащего врача). Но, видимо, не всем дано понимать таинства всепроникающего сознания, основанного на всепронизывающей логике сверхчеловека, к тому же женщины, которая во фривольных красных труселях пляшет на столе на корпоративе у тех, кого она призывала сжечь и уничтожить на майдане. Но Руслана все это может, давно может. Поэтому ей, наверное, и доступны откровения древнего шумерства, напрочь отринувшего щупальца русского мира и всецело поддержанного в Украинском институте нацпамяти (УИНП), где царит Вова Вятрович, еще один тайный «лыцар» круглых столов и оббитых ватой круглых же углов и стен в палате соседнего дурдома.



И именно поэтому что-то объяснить можно. Следите, пожалуйста, за логикой, ибо тема скользкая, грешит обвинениями в нетолерантности и неполиткорректности. Но разбираться-то все равно надо, поэтому рискну: ничего личного, только выводы из наблюдений за Русланой, Вятровичем, Палием и прочими светочами укро-шумерской расовой науки. Типа Валерия Бебика, не к ночи будет сказано.



Итак, во-первых, Руслана – галичанка, следовательно, расово правильная девушка, и потому ей абсолютно логично и, извините, детерминировано близки шумеры. И никакого волюнтаризма! Даже ученые, не обладающие третьим глазом и расовой интуицией, говорят, что шумеры – культурно, а значит, духовно и кровно чужды семитским племенам, с тех же времен живущим по соседству. Чужды семитам, понимаете?! И теперь ясно же, куда корнями уходит борьба справжних шумеров с триадой главных «ворогив украинства» – «москалями, жидами и ляхами». «Жиды» – они же, как известно, семиты. И исторически были первыми ворогами шумеров, а потом к ним присоседились и все остальные, замаскировавшись под каких-то «поляков» и «русских», которые, как семиты шумеров, со всех сторон обсели Галичину и Украину. Но от Русланы и ей подобных ничего не скроешь и так просто в пампасы не сдрыснешь – они зрят в корень...



Шумеры – на то и несемиты, что их голыми руками не взять и трудностями не сломить в угоду ворогам. Что жидам, что ляхам, что москалям. Всегда найдутся гении, которые и споют, и спляшут, и самый большой в мире тризуб из бутербродов с салом на асфальте выложат, а потом ими же и отравятся, но во славу нэньки, и потому никто не умрет. И, конечно же, появятся и спасители, которые вырвут нацию из цепких ворожих лап

Такова, повторяю, была плата шумерскими землями за власть в Киеве. И именно Петлюра призвал полки Юзефа Пилсудского, которые и заняли Киев, и вернули Петлюре власть. Пока их всех вместе не вышвырнули декоммунизированные сегодня большевики. Но все равно нехорошо как-то получилось тогда, как-то не по-шумерски, непатриотично, и поляки могут сказать: мол, так вы ж сами нам это отдали...

шумеры-то – не семиты. Но ведь не зря же говорят, что там, где прошел хохо… извините, шумер, еврею (под этим погонялом во всем мире, но только не в Галичине скрываются все жиды) делать нечего. Ум нации и заключается в том, чтобы если и не изобретать что-то свое, то перенимать нужное у соседей и усовершенствовать его. Во славу нации, разумеется, – СУГС и СНСВ всем вам в бороду! Семиты, как известно, с древних времен не только хорошо воевали, но еще и торговали, обменивались, ссужали под проценты, давали в долг и взыскивали недоимки. Но потому-то они и не победили ни древних, ни нынешних шумеров, что те (шумеры) умели перенимать опыт и, повторюсь, усовершенствовать его, патриотически доводя заимствованное до филигранной изысканности, неподвластной не то что одному врачу, но даже консилиуму психиатров с мировыми именами.Не верите? Пожалуйста: вот после евромайдана – и это признают даже самые упоротые и нарванные шумеры, укры и арии – что-то пошло не так и, как они говорят, «сталося нэ так, як бажалося» (случилось не так, как хотелось). Хотели в соседнюю сытую Европу членом, а пришлось поставить страну на грань десуверенизации и полной потери независимости и о члене только помнить. Хотели торговать и сотрудничать, но приказали развалить экономику и планомерно добивать сельское хозяйство и готовиться продавать черноземы, историческую экономическую основу гордых, но нищающих титульных несемитов. Попробовали развивать и возрождать культуру и обрубили щупальца русского мира – вообще ничего не осталось, кроме Русланы, разумеется, что на какое-то время и спасает, но не очень. В виде киборгов сунулись «изводить вату» и «травить колорадов» в нешумерский Донбасс, чтобы вернуть его к шумерским праосновам – огребли так, что даже славные комбаты до сих пор осторожно садятся задницей на рельсы, ибо больно им и ранения в ягодицы сказываются. За развал собственной страны пообещали много денег (мол, продавайте и разваливайте все – дадим так много, что на всю жизнь хватит), но когда развалили, то дали так мало, что даже новые красные труселя с гламурными кружевами справить трудно. Даже Руслане, не говоря уже о простых шумерках...Но шумеры – на то и несемиты, что их голыми руками не взять и трудностями не сломить в угоду ворогам. Что жидам, что ляхам, что москалям. Всегда найдутся гении, которые и споют, и спляшут, и самый большой в мире тризуб из бутербродов с салом на асфальте выложат, а потом ими же и отравятся, но во славу нэньки, и потому никто не умрет. И, конечно же, появятся и спасители, которые вырвут нацию из цепких ворожих лап, откуда бы они, лапы, ни тянулись. И певческое знамя шумерки Русланы в лихую годину безденежья и нищеты мощно подпер своими инициативами предприимчивый патриот, который «опикуется» (заботливо занимается) ветеранами и киборгами АТО. Некто Святослав Шеремета, ответственный секретарь Государственной межведомственной комиссии по увековечиванию памяти участников АТО, жертв войны и политических репрессий, выступил с просто суперской инициативой – принять «закон о польской оккупации и польских преступлениях против украинцев в ХХ столетии». В ответ на польский закон, направленный против прославления Стефана Бандеры и его бандеризма. По мнению этого гениального Шереметы, «если польский закон вступит в силу, то большинству украинцев будет угрожать криминальное преследование за высказанную публично патриотическую позицию и почтение к нашим героям», а украинским законом «наш парламент сможет защитить украинцев от криминального преследования со стороны Польши». Гениально и зеркально? Безусловно.Но и это же еще не все. Шумеры ведь не зря ходили так, что после них семитам на тех дорожках делать нечего. Шеремета перевел все в плоскость зарабатывания денег, так необходимых для восстановления и укрепления шумерской государственности. Он предложил создать... банк обмена. «...Если начнут открывать криминальные дела против украинских общественных деятелей, журналистов, ученых и патриотических граждан, то мы сможем дать аналогичный ответ, сможем создать такой себе обменный курс. Осудили украинца в Польше, мы осудим поляка на Украине, а потом совершим обмен», – предложил он. То есть обмен, но не пошлыми банкнотами или презренным металлом, а... человечинкой. Тут, как говорится, беспроигрышный вариант – шумеры, ясное дело, уделают подлых ляхов. Просто, как ни изводили вороги шумеров и шумеры сами себя своими же реформами, а их все равно больше, чем ляхов. И дело не только в том, что шумеры быстрые, ловкие, шустрые, а в том, что всех не переловишь, они сами кого угодно переловят. Это гениально!Есть, правда, некоторые гадостные подозрения и нестыковки. Например, подозрения в том, что Шеремета просто мстит за себя и хочет отыграться за свои обидки. Это ведь его вместе с упомянутым выше Вовой Вятровичем, как чумного, первым внесли в список невъездных и не пустили в Польшу. В ноябре прошлого года на пункте пропуска «Шегини» польские пограничники нагло забрали у Шереметы паспорт, сказали ждать руководителя смены, а потом чуть ли не подсрачником, страшно унизительным для любого шумера, вернули на Родину. Обидно, да! Он ведь еще и президент украинской бодибилдинг-федерации, заметная тушка, а его под зад, под зад... Но зато с какой удвоенно-утроенной энергией этот Шеремета будет ловить ляхов!Второй момент: если принимать закон о «польской оккупации Галичины и Волыни», то могут всплыть неприглядные данные о роли еще одной иконы шумерского политического стиля – «головного отамана Украинской Народной республики (УНР)» Симона Петлюры. И дело не только в том, что его застрелил в Париже откровенный семит Самуил Шварцбурд в отместку за еврейские погромы в Украине и был оправдан французским судом. Пакость в другом: именно за свою личную власть над остальной территорией Украины Петлюра в 1920 году намеревался отдать Польше и Галичину, и Волынь. Такова, повторяю, была плата шумерскими землями за власть в Киеве. И именно Петлюра призвал полки Юзефа Пилсудского, которые и заняли Киев, и вернули Петлюре власть. Пока их всех вместе не вышвырнули декоммунизированные сегодня большевики. Но все равно нехорошо как-то получилось тогда, как-то не по-шумерски, непатриотично, и поляки могут сказать: мол, так вы ж сами нам это отдали...Но то такое. А сама идея обмена шумеров на ляхов и наоборот, повторяю, гениальная. Потом можно будет обменный банк создать, назвать его наследственно – «Санг-нгига», ввести классификацию и учет обменного «материала» и пускаться на вольную ловлю. Чтобы порадовать мир объявлениями: «Обменный курс – 1 на 1,5: меняю двух жирных ляхов на трех жилистых шумеров». А если ловить и меняться еще и семитами и москалями? Это же Клондайк! Неистощимый источник грядущего процветания. А красота какая первозданная! Можно даже сказать, возврат к истокам, как и должно быть в стране, которая деградировала до самых исторических шумерских глубин......А какие же песни пронзительно-задушевные споет потом Руслана! Опять весь мир заплачет и будет с нами. А вы говорите, «шумеры, шумеры, нелепость какая-то». Все в мире взаимосвязано, если подходить здраво, но под контролем психиатра-патриота...