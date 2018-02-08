​Каплин задолжал матери его ребенка больше 100 тысяч гривен алиментов

Народный депутат Сергей Каплин (фракция БПП, лидер партии "Движение простых людей") задолжал на свою дочь 107 тысяч гривен алиментов.



Об этом стало известно изданию из источников в управлении юстиции Полтавской области.



Собеседник уточняет, что Каплин обязан платить алименты на свою дочь ее матери с января 2008 года. Причем выплаты с тех пор происходили не добровольно, а под контролем государственного исполнителя - по исполнительному письму, направленному по месту работы должника.



Эта информация полностью совпадает с записью в открытом реестре должников алиментов на Каплина Сергея Николаевича, 1979 года рождения. Сам Каплин ранее не афишировал информацию о том, что у него есть дочь, и что он был женат на ее матери.



В данный момент неизвестно, сколько всего Каплин оплатил алиментов на ребенка с 2008 года. Уже в июне 2017 госисполнитель вынужден был искать Каплина.



По состоянию на 31 января 2018 года задолженность Каплина составила 107 124 грн. Взысканием алиментов с Каплина занимается управление юстиции в Полтавской области, поскольку именно там (в городе Кременчуг) официально зарегистрирован народный депутат.



Отметим, что согласно электронной декларации Каплина, ему принадлежит автомобиль КИА MAGENTIS 2007 года выпуска. Также ему принадлежит квартира в Киеве площадью 38 кв. м., и дом в Полтаве общей площадью 84 кв. м.



В феврале 2018 вступили в силу изменения в законодательство, которые предусматривают гораздо более жесткие меры к неплательщикам алиментов. В частности, у должника по алиментам теперь могут без решения суда временно отобрать автомобили и огнестрельное оружие. Неплательщикам также могут запретить выезд за границу.

