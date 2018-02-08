На Украине назвали виновных в "сдаче Крыма"

В Киеве обнаружился виновный в "сдаче Крыма". Им оказался Сергей Пашинский, ныне депутат Верховной рады, а весной 2014 года — глава президентской администрации. Именно на него возлагают ответственность за решение о выводе украинских войск с полуострова. На Пашинского указал адвокат бывшего президента Виктора Януковича Виталий Сердюк, который выложил в своем Facebook копии протокола допроса бывшего исполняющего обязанности министра обороны Украины Игоря Тенюха.

Из них следует, что 23 марта 2014 года Тенюх сделал на заседании Совета национальной безопасности и обороны доклад об обстановке на полуострове и предложил "идти на прорыв в Крым".



"В ответ Сергей Пашинский сказал: "С министром все ясно, он хочет войны, заслушаем других членов". Сразу же после меня выступил Степан Полторак, который был командующим Нацгвардией (ныне министр обороны Украины. — Прим. ред.). Дословно он сказал: "Я предлагаю с гордо поднятыми знаменами выводить наши части из Крыма". В ответ я сказал, что лучше застрелиться и в таком случае я готов подать в отставку немедленно", — рассказал Тенюх на допросе.



По его словам, все предложения украинских военных "по обороне полуострова" блокировались Арсением Яценюком, который тогда уже занимал пост премьер-министра.



Нынешний министр обороны Степан Полторак поспешил откреститься от причастности к решению о выводе войск из Крыма. По его словам, в марте 2014 он еще не был командующим Нацгвардией.



"Я не знаю, как я мог влиять на порядок вывода войск из Крыма. Я никакого решения по этому поводу не принимал", — заявил Полторак телеканалу "112 Украина".



Показания Тенюха, считает министр, говорят о том, что тот "был напуган" и "не понимал, где он находится", а его комментарий "вообще неадекватен".

Шанс для "политических карликов"



В Крыму киевские поиски виновных в сдаче полуострова расценивают как очередной виток "охоты на ведьм" для расправы с политическими противниками, причем борьба идет на довольно мелком уровне. Такое мнение высказал РИА Новости депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.



"Те, кто действительно "отпустил" Крым, уже давно покинули страну или занимают руководящие должности, а вот для политиков более мелкого масштаба найти виновника потери Крыма — это входной билет на политический Олимп", — сказал он.



По мнению политика, сейчас "крымским фиаско" озабочены лишь "политические карлики, которые готовы в прямом смысле кусать своих коллег по цеху".



"Но при этом никто из Верховной Рады не рискнул высказать свои крымские претензии Александру Турчинову, который в марте 2014 года был исполняющим обязанности президента Украины (ныне — секретарь СНБО. — Прим. ред.). Вот и остается, что называется, бить себя в грудь и кричать на всю страну, что у каждого Наполеона есть свой Ватерлоо", — подытожил Бальбек.



Крымский политолог Владимир Джаралла также считает, что заявления украинских политиков свидетельствуют об обострении борьбы на самом "верху" украинской элиты. По его мнению, киевские власти пытаются избавиться от тех, кто может составить им конкуренцию.



Джаралла напомнил, что Пашинский, один из наиболее ярых националистов, "причастен к самым темным тайнам Майдана и входит в группу тех людей, которые считаются наиболее влиятельными на Украине".



"Объявление, что этот человек может быть в чем-либо виновен, да еще и обвинение его в "пособничестве России" выглядит нелепо, но лишь означает, что против него началась какая-то интрига. Скорее всего, это связано с желанием президента Петра Порошенко еще больше усилить свою власть и избавиться от тех, кто в значительной степени независим и имеет собственный ресурс", – сказал политолог в эфире радио Sputnik.



Он подчеркнул, что решение о воссоединении Крыма с Россией было принято самими крымчанами, и помешать этому Киев в любом случае не мог. А украинская армия на тот момент фактически прекратила существование.



"Так что в тот момент от решения Киева ничего не зависело – люди все решили сами. Говорить о том, что те, кто осуществил госпереворот на Украине, обладали некими рычагами в тот момент на территории Крыма, не приходится. Это лишь желание как-то себя оправдать, найти новых виновных и продолжать то, что они умеют лучше всего – "кушать" друг друга", – заключил Джаралла.



Крым стал российским регионом по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя.

Киев продолжает считать полуостров своей, но "временно оккупированной территорией". Москва, со своей стороны, неоднократно отмечала, что крымчане сделали свой выбор демократическим путем, в полном соответствии с международным правом. Как подчеркнул Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.

