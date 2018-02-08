В тернопольской газете вышла статья о "ж*дах, которые захватили власть в Украине"

В местной газете города Чертков Тернопольской области вышла статья главного редактора Марьяны Полянской о том, "почему в Украине при власти так много ж*дов". Об этом с возмущением сообщает директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский в Facebook.



Он говорит, что в Черткове евреев практически нет и вряд ли автор статьи "в своей жизни встречала живого еврея".



На свой риторический вопрос Полянская сама же и отвечает. "Если углубиться в историю, то ж*ды всегда были там, где деньги, где власть, выгода". Даже бабушка ей рассказывала, что "ж*д выганял ее из хаты с тремя детьми на Рождество, потому что муж проиграл и пропил ему эту хату".



Далее журналист ставит под сомнение данные о количестве погибших во Второй мировой войне евреев. Мол, сначала евреи говорили про 800 тысяч убитых, а потом цифра увеличивалась. И вообще говорит, что украинцев и белорусов в результате Холокоста погибло больше, чем евреев.



Также ее возмущает, что Израиль не признает украинский Голодомор, хотя его отмечает "весь цивилизованный мир".



Полянская отмечает, что сейчас "ж*ды активно укореняются" во власти многих стран, не только Украины. В качестве примера такие евреев во власти она приводит фамилии Трамп, Меркель, Саакашвили, Ширак, Саркози, Берлускони, Трумен, Линкольн "и еще много президентов – все они евреи".



Прошлась автор и по украинской власти, в которой усмотрела иудейские корни.



"Порошенко (Вайсман, Вальцман) – яркий представитель иудейской национальности, который, как оказалось, больше думает не про страну, а про собственную выгоду. Тимошенко (Капительман) – еврейка, Яценюк – еврей, Гройсман – еврей, за Рабиновича его фамилия сама говорит".



Из этого всего журналист приходит к выводу, что не евреи виноваты в проблемах Украины, а сами украинцы, мол "позволяют всяким евреям, румынам, полякам, американцам "заправлять парадом".



"Украине нужен руководитель-украинец – настоящий хозяин, националист, носитель чистого украинского языка, бывший военнослужащий, честный и ответственный украинец", - резюмирует жительница Черткова.



Заканчивает журналист статью смешным, по ее мнению, анекдотом:



"Собрал немецкий нацист евреев и украинцев чтобы расстрелять и говорит:

- ж*д, выкопай яму. Лезь туда.

Говорит украинцу:

-Закапывай.

Украинец отвечает:

-Не буду.

Немец и расстрелял украинца. Говорит следующему украинцу:

-Украинец, выкопай яму. Лезь туда.

ж*ду:

-Закапывай.

А ж*д взял лопату и закопал украинца".

