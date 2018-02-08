Россия подвела в СБ ООН "печальные итоги" 10 лет независимости Косова

Первые десять лет самопровозглашенной независимости Косова привели к "печальным итогам". Об этом постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил в среду на заседании Совета Безопасности всемирной организации.



По его словам, попытки создать в Косове "самодостаточную политическую систему с претензией на демократическое правовое государство" оказались бесплодными, и "в крае по-прежнему присутствуют серьезные, глубокие проблемы, требующие скорейшего решения". Постпред РФ напомнил, что десять лет назад СБ ООН по инициативе России провел заседание в ответ на одностороннее провозглашение независимости Косова. "Мы тогда предупредили о пагубных последствиях такого шага как для положения в крае, так и региональной безопасности. И сегодня абсолютно очевидно, что авторам и исполнителям сомнительного косовского проекта следует задуматься о результатах этой авантюры", - сказал дипломат.



Как заявил Небензя, расчеты сторонников Приштины на рост числа государств, признающих одностороннюю независимость Косова, "оказались несостоятельными". По его словам, в последнее время страны, наоборот, начали отказываться от принятых ранее решений о признании края, кроме того, были отвергнуты заявки Приштины на вступление в ряд международных организаций. Небензя также заявил, что в Косове не произошло обещанного экономического бума и этот регион остается "самой неблагополучной территорией в регионе". Дипломат отметил "серьезный конфликтный потенциал" в крае, где "любой инцидент способен привести к вспышке насилия", а также обратил внимание на то, что Косово "остается комфортной зоной для рекрутирования радикалов" и туда "бегут террористы-возвращенцы из Сирии и Ирака".



Постпред РФ подробно остановился на истории убийства сербского политика Оливера Ивановича, заподозрив Приштину в попытке утаить обстоятельства этого преступления, а также не обошел стороной проблему отсутствия прогресса в расследовании преступлений "Освободительной армии Косова". По словам Небензи, "есть и многие другие свидетельства неблагополучного положения дел в крае", которые зафиксировала ООН, в том числе "падение показателей возвращения беженцев, продолжающиеся нападения на дома и имущество косовских сербов, поджоги, случаи причинения материального вреда и акты вандализма, поползновения на собственность Сербской православной церкви". "Вот такие печальные итоги десяти лет косовской "независимости", - констатировал Василий Небензя.



Дипломат подчеркнул, что международное сообщество в лице Совета Безопасности и миссии ООН в Косове "должно сохранять пристальное внимание" к ситуации в крае, активно способствуя поддержанию в нем стабильности. Он также назвал "совершенно неуместной" идею западных стран отказаться от практики ежеквартальных заседаний по Косову в Совбезе.

