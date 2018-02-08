Суд разрешил заочное расследование против Януковича

Суд в Киеве в среду разрешил заочное досудебное расследование в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича, экс-главы СБУ Александра Якименко и бывшего первого заместителя СБУ Владимира Тоцкого по делу о событиях на Майдане в 2014 году, сообщает пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.

"Печерским районным судом Киева предоставлено разрешение на осуществление специального (заочного) досудебного расследования в отношении экс-президента Виктора Януковича, экс-главы СБУ Александра Якименко и экс-первого заместителя СБУ Владимира Тоцкого… Напомню, что речь идет о событиях на "евромайдане" с 18 по 20 февраля 2014 года", — говорится в сообщении Сарган в Facebook.



Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил о завершении расследования уголовного дела о гибели людей на майдане Незалежности в феврале 2014 года. Подозреваемыми стали Янукович, экс-глава МВД Виталий Захарченко и экс-глава СБУ Александр Якименко.



Суд в конце июня 2017 года начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году. По делу о госизмене прокуратура намерена потребовать в суде для Януковича приговора к пожизненному заключению. Экс-президент категорически отрицает свою вину.



Главная киевская площадь — майдан Незалежности (площадь Независимости) — была занята сторонниками евроинтеграции Украины 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства о приостановке подготовки к подписанию соглашения об ассоциации с ЕС. Позже Майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Результатом столкновений, в ходе которых оппозиция неоднократно применяла огнестрельное оружие и "коктейли Молотова", стали десятки жертв с обеих сторон. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента — экс-президента Януковича и спецподразделение МВД "Беркут", которые отрицают причастность к убийствам.

