По песням Боба Марли снимут мультфильм

Музыкальное подразделение Universal Polygram Entertainment и Fox Animation анонсировали полнометражный анимационный фильм на основе песен легенды регги Боба Марли. Сценарий доверили автору "Улетных девочек" Кенье Беррису.



Variety описывает проект как "музыкальное признание в любви к легендарной музыке позднего Марли и людям Ямайки". За тем, чтобы мультфильм точно передавал интонации Марли, проследит дочь музыканта Седелла Марли, приглашенная в качестве одного из продюсеров.



"Мой отец вдохновлял искусство и артистов по всему миру, и я рада начать новое творческое предприятие, которое актуализирует его невероятную музыку", - призналась она журналистам.



Боб Марли родился на Ямайке 6 февраля 1945 года. Его считают культовым представителем регги-культуры. Он умер от рака в 1981 году.



В 1994 году музыкант был включен в Зал славы рок-н-ролла. В феврале 2001-го звезду Боба Марли открыли на голливудской Аллее славы. В 2004 году журнал Rolling Stone поставил его на 11-ю строчку в списке 100 величайших артистов всех времен.







