Запуск Falcon Heavy стал вторым по популярности в истории YouTube

6 февраля аэрокосмическая компания SpaceX успешно запустила ракету-носитель сверхтяжелого класса Falcon Heavy, которая доставила в космос принадлежащий основателю компании Илону Маску электромобиль Tesla Roadster. Также SpaceX удалось вернуть на Землю два из трех ускорителей первой ступени ракеты.



Прямая трансляция первого запуска Falcon Heavy велась на YouTube-канале SpaceX, и, как пишет The Verge, этот эфир стал вторым по популярности в истории видеохостинга: за полетом ракеты одновременно следили 2,3 млн человек. Лучший результат показала лишь трансляция прыжка с парашютом из стратосферы, который совершил в октябре 2012 года австрийский спортсмен Феликс Баумгартнер. Тогда за ним следили 8 млн человек. Всего же на момент написания новости завершившуюся трансляцию SpaceX посмотрели 10,6 млн раз.



Ракета-носитель Falcon Heavy создана на базе используемой SpaceX в настоящее время ракеты Falcon 9. Согласно заявленным характеристикам, Falcon Heavy может выводить на околоземную орбиту до 64 тонн груза, а на Марс она сможет доставлять до 16,8 тонны груза. Изначально первый запуск Falcon Heavy был запланирован на 2013 год, однако затем сроки неоднократно сдвигались, среди прочего из-за крушения ракеты-носителя Falcon 9 в июне 2015 года. Весной 2017 года сообщалось о планах по запуску ракеты летом, потом старт был отложен до ноября, а затем его перенесли на январь. В конце января специалисты провели успешные огневые испытания всех 27 двигателей первой ступени ракеты, установленной на стартовой площадке.



В настоящее время SpaceX также ведет разработку ракеты BFR (Big Falcon Rocket), которая должна прийти на смену ракетам Falcon 9 и Falcon Heavy. Первый запуск BFR запланирован на 2022 год, в перспективе ракету планируется использовать как для беспилотных, так и для пилотируемых миссий, включая межпланетные полеты и проект по созданию колонии на Марсе. Ракета будет оснащена новыми двигателями Raptr и изначально проектируется с учетом повторного использования как первой, так и второй ступени.







