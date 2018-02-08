Смартфоны помогут наладить семейные отношения

Специалисты из Лондонской школы экономики и политических наук исследовали роль смартфонов и интернета во взаимоотношениях родителей и детей. Ученые обнаружили у современных технологий важный плюс. Оказалось, что смартфоны и интернет положительно влияют на семейные отношения и способствуют формированию тесной связи между родителями и детьми, сообщает The Daily Mail



Исследователи опросили более 2000 родителей, дети которых были младше 18 лет. Специалисты сделали ряд интересных открытий. К примеру, родителям удавалось совмещать традиционные семейные занятия с высокотехнологичными развлечениями. Восемь из десяти родителей сказали, что они едят и смотрят телепередачи или фильмы со своими детьми каждую неделю.



Трое из десяти взрослых заглядывали в интернет в поисках информации о здоровье своих детей. Более половины родителей использовали Сеть в образовательных целях. 40% находили в интернете контент для своих детей. Дети, в свою очередь, помогали родителям осваивать новые технологии.

