#Индиянаша: «аграрные войска Путина» напали на подсолнечное масло

Стоило мне в прошлом сентябре написать про «аграрные войска Путина», которые теснят нас на пшеничных фронтах Египта, как новая гибридная война с агрессором наметилась в Индии. Все знают, что Украина «залила» густонаселенную преимущественно вегетарианскую Индию своим подсолнечным маслом. Доля украинского масла на индийском рынке уже превышает 93%. Это наше валютное спасение, наша экспортная палочка-выручалочка, наше все. И тут появились русские лазутчики...



Не секрет, что Украина является абсолютным лидером по поставкам подсолнечного масла в Индию. Наша страна экспортирует около 5 млн. тонн, из них около 3 млн. тонн в Индию. Остальное в Китай и ЕС.



Любой аграрный эксперт подтвердит, что масложировая промышленность – локомотив развития АПК Украины. По словам заместителя министра аграрной политики и продовольствия Украины Ольги Трофимцевой, в прошлом году Украина заработала на продаже сельскохозяйственной продукции около $18 млрд. Из них на зерно пришлось 36,2%, а на масличные культуры – 25,1%.



При этом масличные культуры имеют более высокую маржу, чем зерновые. Правда, и тут есть тенденция к снижению. Если в прошлом году рентабельность подсолнечника была на уровне 55%, то в 2016-м – 60%, а по итогам 2015-го составляла 80%. Это связано с тем, что подсолнечник – единственная аграрная культура, которую мы экспортируем в основном переработанной, а не сырьем.



Например, экспорт пшеничной муки в 2017 году составил всего 443,29 тыс. тонн. Основными покупателями были Китай (на $23,22 млн.), Ангола (на $10,44 млн.) и Молдова (на $7,95 млн.). А экспорт самой пшеницы – 26 млн. тонн. Почувствуйте разницу. С подсолнухом все наоборот. При среднем урожае в пределах 12-13 млн. тонн собственно семечки мы продаем не больше 250 тыс. тонн, а все остальное – это масло.



Всего по итогам 2017 года Украина экспортировала 5,76 млн. тонн подсолнечного масла на $4,3 млрд. В мировом производстве подсолнечного масла доля нашей страны составляет чуть менее 34%, в мировом экспорте – более 57%. И все это в значительной мере благодаря Индии и ее рынку.



И вот неприятный сюрприз: в ноябре Индия повысила импортные пошлины на все виды масла до наивысшего за последние 10 лет уровня. В частности, на подсолнечное масло пошлина выросла с 12,5% до 25% (на нерафинированное) и с 20% до 35% на рафинированное.





Нам и в голову не приходит, имея количественное лидерство, заниматься маркетинговой политикой, подвигать национальные бренды подсолнечного масла и выходить на розничный рынок. Мы сели на большой индийский опт, сдаем “олию” местным оптовикам на входе в рынок и думаем, что поймали Бога за бороду

Агрессор подтягивает тяжелую дипломатическую артиллерию. Не гнушается политическими договоренностями, инструментами БРИКС и т.д. Мы можем противопоставить этому одно – цену. Но... Уже сейчас видно, что подсолнечное масло, которое предлагает Украина, с учетом повышенных в ноябре пошлин может быть на $15-20/тонна дороже, чем российское

Целью введения пошлин стала защита местных производителей пальмового масла от дешевого импорта из Индонезии, Малайзии и других стран. Однако для нас этой крайне неблагоприятная новость, поскольку открывает дорогу к захвату индийского рынка неожиданно появившемуся агрессивному конкуренту – россиянам.Огромный спрос на украинское нерафинированное масло в Индии был вызван одним главным фактором – ценой. Наше подсолнечное масло беспрецедентно дешевое по сравнению, скажем, с Аргентиной, которая еще недавно была номером один в мировой масложировой экономике. Если бы наше масло было дороже, чем аргентинское, его бы не покупали.Потребительский рынок Индии – это официальные 1,5 млрд. населения и еще несколько сотен миллионов тех, кто просто не попал в перепись. Погрешность в пределах цифры, в 10 раз превышающей численность населения Украины, это феноменально много. При этом 86% индусов – бедные, очень бедные или даже нищие по нашим меркам люди. Им все равно, какое масло потреблять – украинское подсолнечное или собственное пальмовое. Они выберут то, что подешевле.Введение пошлины на масла увеличивает цену нашего продукта. Придется снижать себестоимость. Но, по мнению специалистов, владельцы масложирового комплекса Украины очень медленно реагируют на изменение ситуации и еще медленнее адаптируются к новым условиям.Нам и в голову не приходит, имея количественное лидерство, заниматься маркетинговой политикой, подвигать национальные бренды подсолнечного масла и выходить на розничный рынок. Мы сели на большой индийский опт, сдаем “олию” местным оптовикам на входе в рынок и думаем, что поймали Бога за бороду.Семечка родится, маржа снижается, но не критично, современное оборудование закуплено – с этим проблем нет. Правда, мощности портов на пределе. Поэтому мы собираемся вроде бы строить в порту "Южный" маслозавод с мгновенной перевалкой прямо в наливные суда (масличные танкеры). Но спешить с этим тоже никто не собирается.А тем временем заканчивается эпоха дешевой аренды земли. Никто не знает, каким будет повышение цен, но говорят и о двукратном и даже о троекратном росте перед открытием рынка земли. Это также ложится на себестоимость нашего подсолнечника и масла и на дальнейшее снижение маржи производителей.Но производители даже на это не особо реагируют. “Расслабить булки” им позволяет отсутствие реальной конкуренции на внутреннем рынке. Фактически он поделен между несколькими монополиями. Общее количество предприятий по производству масла сократилось в несколько раз за десять лет, в основном за счет мелких. Выросла доля тех, кто перерабатывает более 50 тыс. тонн подсолнечника в год. Так же и на полях: снижение рентабельности выращивания подсолнечника отпугивает фермеров. Семечка концентрируется в руках аграрных “монстров”.И тут появились они – “агарные войска Путина”. Никто даже не думал, что Россия в прошлом году выйдет на второе место в мире по экспорту растительных масел с объемом более 2 млн. тонн. Украина, понятно, все еще лидирует с большим отрывом – 5,76 млн. тонн. Но наступающие силы противника уже дышат в затылок.По данным ведущего аналитика OilWorld (Германия) Артема Хаммершмидта, в текущем сезоне 2017/2018 гг. по сравнению с 2016/2017, увеличения объемов производства подсолнечника следует ожидать в Аргентине (+0,5 млн. тонн), Турции (+0,2 млн. тонн), Китае и России (по 0,1 млн. тонн). В Украине и Канаде, напротив, прогнозируется снижение показателей на 1,2 млн. тонн и 0,4 млн. тонн, соответственно.Производство подсолнечного масла в России растет очень быстро и уже достигает 5,5 млн. тонн. Согласно утвержденной российским правительством “Стратегии развития пищевой и перерабатывающей промышленности до 2020 года”, Россия должна к 2020 году производить 7,5 млн. тонн подсолнечника. Но уже сейчас наш враг движется с большим опережением графика: по факту еще в 2016-м было собрано 10,7 млн. тонн – на 43% больше, а подсолнечного масла получено 4,25 млн. тонн вместо запланированных 3,3 млн. тонн (плюс почти 30%).Пишут, что по всей России идет бурное строительство маслоперерабатывающих предприятий. В Новороссийске возводят новый терминал по перевалке растительных масел мощностью 1,5 млн. тонн в год и расширяют действующий в Тамани мощностью 1,2 млн. тонн в год. Таким образом объемы экспорта российского подсолнечного масла в 2017/18 гг. могут превысить те 2 млн. тонн, что были в минувшем сезоне.И самое ужасное, что с турецкого рынка, который, наконец-то, нашел способ обеспечить себя недорогим оливковым маслом отечественного производства, российские экспортеры переключились на Индию и Китай. То есть зашли на нашу исконную территорию, где мы так уверенно и беззаботно себя чувствовали.Агрессор подтягивает тяжелую дипломатическую артиллерию. Не гнушается политическими договоренностями, инструментами БРИКС и т.д. Мы можем противопоставить этому одно – цену. Но... Уже сейчас видно, что подсолнечное масло, которое предлагает Украина, с учетом повышенных в ноябре пошлин может быть на $15-20/тонна дороже, чем российское.Ну, ничего, мы еще повоюем. Великое индийское сражение за рынок подсолнечного масла между превосходящими силами украинских экспортеров и наступающими российских объявляется открытым. Не бывать “#крымнашу” в “#Индиянаша”.