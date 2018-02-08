Главред "Вестей" заявляет об обысках в офисе медиахолдинга в Киеве

Главный редактор в ООО "Вести Масс-Медиа" Оксана Омельченко заявляет, что украинские правоохранители проводят обыски в помещениях офиса медиахолдинга в Киеве и изымают вещи.



"Ну все, началось! Около 6 утра окружили "Гулливер", заходят на наш этаж такие "милые" люди. Коллеги с Радио ("Радио Вести" - ИФ) передают, что звук такой, будто начали все крушить", - написала она в своей странице в соцсети Фейсбук в четверг утром.



При этом О.Омельченко опубликовала черно-белый кадр с камеры видеонаблюдения, установленной у входа в офис, на котором запечатлены стоящие в коридоре, предположительно, сотрудники правоохранительных органов Украины.



"Силовики не пускают журналистов на работу, которым сейчас надо выходить в эфир. Конечно, они же помешают силовикам крушить и тырить наши вещи - их уже выносят, а двери ломают ломами и болгарками", - утверждает главред "Вести Масс-Медиа".



Агентство "Интерфакс-Украина" пока не располагает официальным подтверждением данной информации.

