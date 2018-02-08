Немецкий депутат заявил, что Киев должен принять возвращение Крыма в Россию

Депутат парламента земли Северный Рейн-Вестфалия (Германия) Хельмут Сайффен, находящийся в составе немецкой делегации в Крыму, заявил, что к власти на Украине должны прийти политические силы, способные принять волеизъявление крымского народа, по итогам которого произошло объединение полуострова с Россией.



Немецкая делегация находится в Крыму с семидневным визитом. В ее составе девять депутатов региональных парламентов от правой партии "Альтернатива для Германии", которая на последних выборах впервые прошла в бундестаг и сразу стала там третьей политической силой. Посол Украины в Германии Андрей Мельник ранее пообещал немецким депутатам "плачевные правовые последствия", а затем украинская прокуратура завела уголовное дело по факту нарушения порядка "въезда на временно оккупированную территорию".



"Я считаю, что санкции, введенные в виду проведенного референдума в Крыму и объединения с Россией, контрпродуктивны. Это путь эскалации. В Украине должны появиться или прийти к власти политические силы, которые бы приняли волеизъявление крымского народа. И тогда бы наступил мир между народами. И тогда люди могли бы как с Украины в Крым ездить, так и обратно. И возобновятся тогда все связи", — сказал Сайффен в интервью РИА Новости.

