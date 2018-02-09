Ильхам Алиев выдвинут кандидатом в президенты Азербайджана на четвертый срок

Шестой съезд правящей партии "Ени Азербайджан" ("Новый Азербайджан") выдвинул в четверг Ильхама Алиева кандидатом в президенты на внеочередных выборах, которые пройдут 11 апреля. Соответствующее решение делегаты приняли единогласно.



56-летний Алиев, трижды (в 2003, 2008 и 2013 годах) становившийся президентом Азербайджана, идет на выборы в четвертый раз. Согласно законодательству, один и тот же человек может избираться главой государства неограниченное количество раз. В ходе предыдущего волеизъявления, состоявшегося 9 октября 2013 года, Алиев набрал 84,54% голосов.



В этом году в соответствии с изменениями, внесенными в конституцию по итогам референдума, который состоялся 26 сентября 2016 года, президент республики впервые будет избран на семилетний, а не на пятилетний срок, как ранее.



Ильхам Алиев является председателем "Ени Азербайджан" с 2005 года. Он сменил на этом посту своего отца Гейдара Алиева, возглавлявшего партию с 1992 по 2003 год. Сейчас в рядах этой самой крупной политической силы страны насчитывается более 700 тысяч членов.

