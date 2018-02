Сорос вложил $500 000 долларов в отмену Brexit

Американский миллиардер Джордж Сорос вложил около $500 тысяч в кампанию противодействия Brexit и сохранению Великобритании в составе ЕС.



Об этом сообщает The Guardian.



Газете стало известно, что бизнесмен поддерживает организацию Best for Britain, которая стремится предотвратить выход Великобритании из Евросоюза. Она получила шестизначную сумму в фунтах с момента парламентских выборов, прошедших в июне прошлого года. Организацией руководят бывший министр лорд Маллох-Браун и Джина Миллер, которая подала в суд за инициацию выхода из ЕС.



Однако в Best for Britain утверждают, что они собрала более 413 тысяч фунтов стерлингов малыми пожертвованиями.



Джордж Сорос был одним из организаторов Черной среды, когда заработал более миллиарда долларов на перепродаже фунта стерлингов после резкого удешевления последнего.