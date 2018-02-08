Минск готов отправить своих миротворцев в Донбасс

Минск готов направить своих военных в Донбасс в составе международной миротворческой для урегулирования ситуации в регионе. Об этом заявил "Известиям" министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей. "Альтернативы мирному урегулированию кризиса на востоке Украины нет. Этой позиции Беларусь последовательно придерживается с самого начала конфликта.

С помощью Минских договоренностей удалось решить центральную на момент их принятия задачу - остановить войну, прекратить кровопролитие, принимавшее просто ужасающие масштабы. Ведь в те дни СМИ транслировали не новости, а реальные фронтовые сводки. Вот об этом пусть сначала вспомнят все те, кто критикует "Минск-1" и "Минск-2".



Нелишне также помнить о том, что достигнутые в белорусской столице договоренности получили одобрение Совета Безопасности ООН. Поэтому базовый рецепт и международно-правовая основа для урегулирования есть. И им нужно следовать, всем сторонам необходимо в полной мере приступить к практической реализации Минских договоренностей.



Безусловно, можно и нужно думать о каких-то дополнительных шагах, способах помочь сторонам двигаться в правильном направлении. Что может предложить для этого Минск?



Беларусь сохраняет непредвзятую и честную по отношению ко всем участникам конфликта позицию. Мы не гонимся за какими-то лаврами. Но это конфликт в нашем регионе, в нашей семье. В прямом смысле слова. Поэтому дополнительным способом помочь конфликтующим сторонам может стать ввод в Донбасс миротворцев - разумеется, в том числе и белорусских. Об этом наш президент говорил еще в 2014 году, и мы от своих слов не отказываемся.



Что еще может помочь? Глава белорусского государства давно и открыто рекомендовал расширить формат переговоров, подключить к нему пока якобы "сторонние", но на самом деле весьма заинтересованные государства, в первую очередь Соединенные Штаты", - заявил глава МИД Беларуси.

