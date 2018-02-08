Сейм Латвии проголосовал за перевод школьного образования на латышский язык

Сейм (парламент) Латвии на заседании в четверг одобрил в предварительном чтении реформу, согласно которой школы нацменьшинств c 2020-2021 учебного года перейдут на преподавание большинства предметов на государственном - латышском - языке. За это решение проголосовали 66 депутатов, против - 21.



В соответствии с принятым решением, проекты соответствующих поправок к законам "Об образовании" и "О всеобщем образовании" переданы на рассмотрение в профильную комиссию Сейма по образованию, культуре и науке. После рассмотрения в этой комиссии законопроект будет представлен в парламент для окончательного утверждения.



Утром у здания латвийского парламента прошел митинг против перевода школ национальных меньшинств на обучение на латышском языке, на который собралось свыше ста человек. Участники манифестации держали в руках плакаты с надписями "Стоп этнической дискриминации", "Школы национальных меньшинств - латвийское богатство", "Ассимиляции нет", "Суверенная власть принадлежит народу. Мы народ. Мы решаем".



"Мы сегодня здесь собрались для того, чтобы сказать депутатам, которые будут голосовать за законопроекты, предусматривающие перевод русских школ на латышский язык, что мы против этой реформы. Мы выступаем за то, чтобы в Латвии развивалось меньшинственное образование, чтобы в школах сохранился русский язык и другие языки нацменьшинств", - сказал ТАСС представитель Штаба защиты русских школ и сопредседатель партии "Русский союз Латвии" Мирослав Митрофанов.



По его словам, сегодняшний день неслучайно был выбран для проведения митинга. "Именно сегодня парламентарии будут голосовать за передачу соответствующих законодательных поправок на рассмотрение в профильную комиссию Сейма в нулевом (предварительном - прим. ТАСС) чтении", - отметил он.

Попытки ликвидации русских школ



Правительство Латвии ранее одобрило подготовленную Минобрнауки реформу, согласно которой школы нацменьшинств c 2020-2021 учебного года перейдут на преподавание большинства предметов на государственном языке. Преподавание на русском предполагается оставить для таких предметов, как "русский язык", "русская литература" и "связанные с культурой и историей предметы". Ожидается, что постепенная реализация этой реформы начнется уже с 1 сентября будущего года. Чтобы реформа вступила в силу, ее после рассмотрения в профильном комитете должен утвердить парламент республики, затем законопроект поступит на подпись президенту.



Это намерение вызвало волну недовольства среди русскоязычных жителей Латвии, которые составляют около 40% населения страны. Защитники русских школ ранее провели митинг против этой инициативы властей, собравший более тысячи участников, а также два многотысячных шествия. На разных сайтах общественных инициатив проводятся сборы подписей против этих планов.



Единственным государственным языком в Латвии является латышский, а русский считается иностранным. С 1 сентября 2004 года в республике уже была осуществлена вызвавшая массовые акции протеста реформа образования в школах нацменьшинств. В результате была введена двуязычная система обучения: в старших классах русских школ на русском языке можно преподавать только 40% предметов.

