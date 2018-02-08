Украина почти в 2 раза увеличила импорт угля

Импорт каменного угля и антрацита в январе этого года вырос в 1,8 раза по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и составил 2,3 млн тонн. Об этом сообщили в пресс-центре Государственной фискальной службы.



Согласно данным ГФС, уголь импортирован на сумму $281 млн, что на 64,5% больше, чем в январе-2017 ($170,897 млн).



Отмечается, что основным поставщиком угля была по-прежнему Россия. В частности, из РФ поступил уголь на $170,579 млн (доля в импорте 60,67%), из США – на $91,017 млн (32,37%), из Канады – на $13,1 млн (4,66%), из других стран – на $6,465 млн (2,3%).



При этом Украина в январе-2018 году экспортировала 43,316 тыс. тонн угля каменного и антрацита на $7,798 млн, в том числе в РФ – на $4,597 млн, в Словакию – на $3,201 млн.



Напомним, по сравнению с 2016 годом в прошлом году валютные расходы на покупку угля выросли почти в два раза - до 2,744 миллиарда долларов с 1,467 миллиарда долларов.

