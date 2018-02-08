Адвокаты Януковича хотят допросить Штайнмайера, Сикорского, Фабиуса, Эштон и других иностранных дипломатов

Адвокаты экс-президента Украины Виктора Януковича хотят допросить в суде по делу о государственной измене бывших глав МИД Германии, Польши и Франции Франка-Вальтера Штайнмайера, Радослава Сикорского и Лорана Фабиуса, бывшего верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Кэтрин Эштон (с 1 декабря 2009 по 1 ноября 2014 года) и ряд других дипломатов.



В четверг адвокаты подали в Оболонский районный суд Киева вторую часть списка своих свидетелей в составе 103 человек и просят обеспечить их допрос.



Сторона защиты указывает, что экс-главы МИД Германии, Польши и Франции могут, в частности, рассказать об обстоятельствах подписания Соглашения об урегулировании кризиса в Украине от 21 февраля 2014 года, в чем принимали непосредственно участие.



Допрос К.Эштон адвокаты В.Януковича аргументируют тем, что она контактировала во время Майдана с представителями оппозиции, которые затем вошли в состав новой украинской власти. По этой же причине они хотят допросить экс-министра иностранных дел Эстонии Урмаса Паэта. Кроме того, защита экс-президента считает, что К.Эштон и У.Паэт могут сообщить детали своего телефонного разговора об убийствах активистов на Майдане.



Также в поданном суду списке свидетелей значатся бывший директор департамента континентальной Европы МИД Франции Эрика Фурнье, который от имени тогдашнего главы МИД Франции Л.Фабиуса подписал Соглашения об урегулировании кризиса в Украине от 21 февраля 2014 года, глава комитета Европарламента по иностранным дела Элмар Брок, официальный представитель Еврокомиссии в феврале 2014 года Оливье Байи, бывшие послы Латвии и Литвы в Украине Аргита Даудзе и Пятрас Вайтекунас, экс-верховный комиссар ОБСЕ по вопросам национальных меньшинств Астрид Торс, бывший министр иностранных дел Украины Леонид Кожара.



Еще в списке указано несколько десятков человек, которые обозначены как "жители Крыма". Эти люди, по мнению адвокатов, могут дать показания об обстоятельствах возвращения после 20 февраля 2014 года к себе домой на полуостров крымчан, участвовавших в митингах в Киеве.



Как сообщалось, в середине января адвокаты В.Януковича подали первую часть списка из 35 свидетелей. Они намерены допросить в деле о госизмене экс-премьер-министра Украины Николая Азарова, экс-главу Администрации президента и экс-секретаря СНБО Андрея Клюева, бывшего главу МВД Украины Виталия Захарченко.



В первой части списка свидетелей еще заявлены экс-глава СБУ Александр Якименко, бывший командующий внутренних войск МВД Украины Станислав Шуляк, экс-министр обороны Павел Лебедев, бывший командующий Военно-морских сил Украины и экс-начальник Генерального штаба ВСУ Юрий Ильин, экс-начальник Управления СБУ в Киеве и Киевской области Александр Щеголев.



Помимо этого, адвокаты В.Януковича хотят допросить бывшего начальника Службы безопасности президента Украины УГО Константина Кобзаря, экс-сотрудника охраны президента Сергея Бернацкого, работников госпредприятия "Украэрорух".

