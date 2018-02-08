ЦИК зарегистрировал Собчак кандидатом в президенты России

Центризбирком на заседании в четверг принял решение о регистрации телеведущей Ксении Собчак, выдвинутой партией "Гражданская инициатива", кандидатом на пост президента России.



"Зарегистрировать кандидата на должность президента Российской Федерации Ксению Анатольевну Собчак", - говорится в постановлении ЦИК.



Сама Собчак сейчас находится в США, удостоверение зарегистрированного кандидата за нее получил ее доверенное лицо Сергей Арасланов.



Кандидаты от непарламентских партий для регистрации должны были сдать в ЦИК не менее 100 тыс. и не более 105 тыс. подписей избирателей, для проверки у всех кандидатов ЦИК отбирал по 60 тыс. подписей. Собчак сдала в ЦИК 105 тыс. подписей. В выборке ЦИК обнаружил 1,33% брака при допустимых 5%.



Собчак стала седьмым кандидатом в президенты, прошедшим процедуру регистрации.



Ранее регистрацию прошли лидер ЛДПР Владимир Жириновский и кандидат от КПРФ Павел Грудинин. Они освобождены от сбора подписей избирателей в свою поддержку, так как выдвинуты парламентскими партиями. По итогам проверки подписей избирателей ЦИК зарегистрировал действующего главу государства Владимира Путина, баллотирующегося как самовыдвиженец, одного из основателей "Яблока" Григория Явлинского, бизнес-омбудсмена, председателя Партии роста Бориса Титова и лидера "Российского общенародного союза" Сергея Бабурина. Восьмым и последним кандидатом в президенты, прошедшим процедуру регистрации, стал председатель центрального комитета партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин.

