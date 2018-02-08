Луценко назвал варианты депортации Саакашвили

Генпрокурр Юрий Луценко заявил, что если лидеру "Руха новых сил" Михаилу Саакашвили откажут в политическом убежище в Украине, он будет добровольно или принудительно депортирован в ту страну, которую сам выберет. Об этом сообщает ТСН. "Если суд признает, что он не имеет права на политическое убежище в Украине, возникнет несколько возможностей для него. Первая - добровольное возвращение в любую из выбранных им стран, например, в Нидерланды, где проживает его семья.

В Нидерландах подтвердили готовность принять его по процедуре воссоединения семей (Family Union). Второй путь - добровольная или принудительная депортация в одну из выбранных им стран, или в страну, из которой он нелегально пересек украинскую границу - то есть Польша. А также экстрадиция по требованию Генеральной прокуратуры Грузии", - сказал Луценко.



При этом он добавил, что экстрадиция Саакашвили в Грузию стопроцентно означает его заключение.



Напомним, что 6 февраля у Михаила Саакашвили, которому апелляционный суд назначил меру пресечения в виде ночного домашнего ареста, истек срок ограничения. Об этом сообщил его адвокат Руслан Чорнолуцкий. Он допустил, что решение не продлевать меру пресечения может быть связано с намерением принудительного выдворения из Украины.

