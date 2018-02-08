В "Оппоблоке" считают преждевременным обсуждать состав миротворческой миссии в Донбассе

Украина должна возглавить переговоры между США и Российской Федерацией по вопросу введения миротворцев на Донбасс, а какие-либо детали такой возможной миссии пока обсуждать неконструктивно, считает сопредседатель украинской парламентской фракции "Оппозиционный блок" Александр Вилкул.



"Я считаю, что сейчас неконструктивно обсуждать детали. Сейчас конструктивно занять лидирующую позицию в переговорах между Америкой и Россией с наработками совместной резолюции, в том числе место ее нахождения, этапности вхождения, в том числе состава этой миротворческой миссии", - сказал в четверг в Киеве агентству "Интерфакс- Украина" Вилкул, комментируя прозвучавшее ранее заявление замгенсекретаря ОДКБ Валерия Семерикова о готовности сил ОДКБ выполнять миротворческие миссии в любом регионе мира, в том числе на Донбассе, если будет такое решение.



Он отметил, что Украина, будучи в течении года временным членом Совета безопасности ООН, не внесла никаких резолюций, не сделала никаких предложений.



"Сегодня Украине надо занять лидирующую позицию в этом вопросе. Миротворцев водить надо. Для того, чтобы это решение было принято Советом безопасности ООН нужна компромиссная позиция России и Америки, потому что либо Америка и ее союзники, либо Россия и ее союзники хотя бы одним голосом могут заблокировать постановление Совбеза ООН. Не надо думать, что за нас кто-то что-то решит. Украине надо занять лидирующую позицию, выйти на компромиссный вариант и наконец ввести миротворцев", - сказал Вилкул.



В то же время он отметил, что путь к миру это смена действующей власти в Украине.



Ранее в четверг, 8 февраля, замгенсекретаря ОДКБ Валерий Семериков на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" (Interfax.ru) заявил, что силы ОДКБ готовы выполнять миротворческие миссии в любом регионе мира, в том числе на Донбассе, если будет такое решение. "Наши миротворческие силы на сегодняшний день - их потенциал, оснащенность, укомплектованность - могут выполнять миротворческие задачи, операции по поддержанию мира в любом регионе мира", - сказал он.



"Если будет принято такое решение, а это решение принимает не Совет коллективной безопасности ОДКБ (а СБ ООН, - "ИФ"). Тогда мы делаем заявку в ООН, что мы готовы участвовать в миссии на территории Донбасса, на территории Украины, то тогда будет принято такое решение, и мы будем участвовать", - заявил Семериков.



При этом заместитель генсека ОДКБ высказал непонимание причин, обуславливающих необходимость введение миротворческого контингента ООН на Донбасс. "Я лично не понимаю, для чего выставлять миротворцев на территории Донбасса, на границе, допустим с Россией. У нас что, какой-то конфликт? У нас нет никакого конфликта. У нас там какая-то проблема? Нет никакой проблемы. Может быть, преследуется цель для того, чтобы перекрыть гуманитарные потоки, которые идут на территорию Донбасса со стороны России? Но это негуманно", - заявил Семериков, подчеркнув, что он высказывает свою личную точку зрения.

