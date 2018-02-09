Ляшко требует опубликовать список нардепов, поехавших на молитвенный завтрак с Трампом

Лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко требует от председателя Верховной рады Украины Андрея Парубия опубликовать в парламентской газете "Голос Украины" фамилии народных депутатов, которые поехали на молитвенный завтрак в США и отсутствуют на пленарных заседаниях парламента.



"Я обращаюсь к председателю Верховной Рады: опубликовать в газете "Голос Украины" список отсутствующих народных депутатов на пленарной неделе. Страна должна знать фамилии этих людей", - заявил Ляшко на утреннем пленарном заседании парламента в четверг.



Он также предложил высчитать у отсутствующих депутатов часть зарплаты. "Я понимаю, что им зарплата до лампочки, если они по 100 тысяч долларов платят за завтраки и за фотографии с американскими конгрессменами", - отметил при этом О.Ляшко.



По словам лидера фракции, на молитвенный завтрак с участием президента США Дональда Трампа уехали более 50 народных депутатов.

