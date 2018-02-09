"Газпром" повысил стоимость "Турецкого потока" до $7 млрд.

Российский "Газпром" повысил оценку стоимости "Турецкого потока" до $7 млрд.



Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заместителя председателя правления "Газпрома" Андрея Круглова.



"Предварительно мы говорили, что стоимость его строительства может составить порядка $6 млрд. Сейчас мы оцениваем где-то порядка $7 млрд", - сказал Круглов.



Он также добавил, что "Турецкий поток", скорее всего, будет изначально профинансирован из бюджета "Газпрома" и в дальнейшем профинансирован в виде выпуска проектных облигаций.



До этого Турция ввела налоговые льготы для постройки "Турецкого потока".

