В ближайшие сутки ожидается сильный мокрый снег и дождь

На Украине в ближайшие сутки 9 февраля погоду будет определять циклон, перемещающийся с юго-запада Европы на север страны; в ряде областей пройдут сильные осадки, сообщает Укргидрометцентр. В западных областях Украины ожидается снег, ночью местами сильный; температура в течение суток 0-5° мороза. В южной части ночью – умеренный дождь, днем небольшой дождь; температура ночью 0-5° днем 3-8° тепла.

На остальной территории прогнозируется мокрый снег и дождь, местами налипание мокрого снега, ночью в северных, Винницкой, Черкасской и Полтавской областях местами сильные осадки; температура в течение суток от 2° мороза до 3° тепла.



На дорогах страны, кроме юга, местами гололедица. Ветер юго-восточный с переходом в западной части на северо-западный, 7-12 м/с, на Левобережье отдельные порывы 15-20 м/с.



В Киеве 9 февраля ожидается мокрый снег, налипание мокрого снега, на дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с. Температура в течение суток около 0°.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 9 февраля самая высокая температура днем была 8,3° в 1990 году, самая низкая ночью -32,2° в 1929 году.



На Украине 10 февраля прогнозируется небольшой мокрый снег, лишь днем в южных областях без осадков. На дорогах, кроме юга, гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.



Температура воздуха ночью 0-5° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла; на юге страны ночью около 0°, днем 1-6° тепла.



В Киеве 10 февраля прогнозируется небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 0-2° мороза, днем 0-2° тепла.

