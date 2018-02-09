В январе 2018 года ВСУ по небоевым причинам потеряли 22 человека, 11 - из-за суицида

В распоряжении канала 112 Украина оказались данные для служебного пользования о небоевых потерях в ВСУ в январе 2018 года. В них говорится, что в январе 2018 года в ВСУ по небоевым причинам погибли 22 военнослужащих. Из них 11, а это половина, совершили самоубийства.

На Донбассе с начала проведения АТО потери Вооруженных сил Украины составили 2,5 тыс. погибших. Небоевые потери ВСУ за это же время практически идентичны. Причем, если верить главному военному прокурору Украины Анатолию Матиосу, число погибших не в боях даже больше, чем смертей от огня противника - около 3 тысяч военнослужащих.



Минобороны Украины не желает раскрывать статистику, ссылаясь на ограниченный доступ к этой информации, однако Матиос неоднократно ее озвучивал.



"У нас около 10 тысяч санитарных и бесповоротных небоевых потерь. ДТП, пьянство, неосторожное обращение с оружием и так далее. Кричащий случай – выпил, и почему-то ему стукнуло в голову в палатке, где спали 13 человек, кинуть гранату в буржуйку. 13 человек – одни убиты, другие бесповоротно искалечены. Больше 10 тысяч, это открытые данные, это Минобороны подтвердило. 3 тысячи с чем-то - это погибшие, остальные - ранены. Это три полноценные бригады", - заявил в последнем интервью 5 февраля Анатолий Матиос.



В распоряжении журналистов оказались данные о небоевых потерях в ВСУ в январе 2018 года. Так, в январе 2018 года в ВСУ по небоевым причинам погибли 22 военнослужащих. Из них 11, а это половина, совершили самоубийства. 5 - в зоне АТО. Небрежное обращение с оружием стоило жизни троим бойцам (2 в АТО), еще 1 погиб в ДТП. И еще 7 обозначены как погибшие от несчастного случая. Под эту категорию могут попадать, к примеру, смерти из-за алкоголя.

