Ученые планируют выпустить лекарство от старения через 2-3 года

Российские ученые планируют выпустить через 2-3 года лекарство с мощным антиоксидантом, который приостанавливает старение. Об этом в четверг сообщил на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС почетный президент Всероссийского биохимического общества, председатель Биоэнергетической ассоциации России академик Владимир Скулачев.



"Масштаб у нас был чрезвычайно амбициозным, была попытка замедлить или еще лучше остановить старение людей. <...> На сегодняшний день мы имеем лекарство, мы начали со старческих болезней глаз, и сейчас в аптеках уже продается. <...> Было сделано лекарство, которое лечит ожоги и незаживающие раны, и с 1 декабря 2017 года мазь уже продается. И третье, что было сделано, - начато испытание лекарства от старости, это уже системное лечение, это попытка <...> насытить организм <...> антиоксидантом", - сказал он.



По словам Скулачева, получено замедление старения у растений, грибов, беспозвоночных, рыб. "Я думаю, что в России, мы действительно к этому идем, в ближайшие 2-3 года <...> появится препарат <...> для лечения старения в целом", - добавил он.



Академик Скулачев - специалист в области биохимии, автор фундаментальных работ по энергетике клетки, один из основателей биоэнергетики - нового направления в биохимии, биофизике и физиологии. С 1991 года он возглавляет Институт физико-химической биологии им. А. Н. Белозерского МГУ, с 2002 года - декан основанного им факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ. Он является автором более 700 научных работ и самым цитируемым биологом, работающим в России.



В последние десятилетия Скулачев занялся разработкой концепции старения организма как биологической программы и поиском способов ее торможения. В 2003 году он инициировал и возглавил междисциплинарный биомедицинский проект "Практическое применение ионов Скулачева", объединяющий около 300 отечественных и зарубежных ученых (базовая организация - МГУ). Цель проекта - создание новых лекарственных препаратов, направленных на борьбу с различными возрастными патологиями организма и замедление процесса старения.



Первыми препаратами, борющимися со старением, являются глазные капли "Визомитин", мазь для заживления ран "Экзомитин" и лекарство от старости "Пластомитин". За выдающийся вклад в основание и развитие биоэнергетики Скулачев стал лауреатом Демидовской премии 2017 года, которая считается самой престижной неправительственной научной наградой России.

