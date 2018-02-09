Украина в ближайшее время не имеет шансов присоединиться к НАТО

Украина не имеет реальных шансов вступить в военный блок НАТО. К нему в ближайшее время также не присоединяться и "некоторые другие страны Восточной Европы". Об этом говорится в докладе от экспертов НАТО "К Границе - и обратно?", подготовленной к грядущей Мюнхенской конференции по безопасности, передает УНН. "Даже не принимая во внимание ситуацию в Украине, большая часть восточной Европы находится в среде противоречивой безопасности.

Ряд стран от Азербайджана до Белоруссии остаются зажатыми между Европейским Союзом и НАТО, с одной стороны, и Россией, с другой. Брюссельская политика "Восточного партнерства", кажется, потеряла свою значимость", - говорится в докладе Североатлантического блока.



Эксперты НАТО также подчеркнули расширения военного сотрудничества на восточном фланге НАТО за минувшие годы. Однако, по их мнению, еще не время начинать разговор о вступлении в альянс.



"Несмотря на политику открытых дверей НАТО, большинство заинтересованных государств не имеют реальных шансов присоединиться к Альянсу в ближайшее время. Некоторые эксперты по вопросам безопасности обсуждают идеи о новой архитектуре безопасности, однако как привлекательность, так и вероятность этих предложений остаются сомнительными", - говорится в докладе.

