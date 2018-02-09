Постпред РФ при ОБСЕ: за три года Киев не реализовал ни один пункт "Минска-2"

Киев за три года не реализовал ни один из пунктов комплекс мер по выполнению минских соглашений. Об этом в четверг заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.



Российский дипломат отметил, что усилия ОБСЕ должны быть нацелены на достижение мира и согласия на Украине, и Россия ценит вклад в эти усилия спецпредставителя председателя ОБСЕ Мартина Сайдика и главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Эртугрула Апакана.



"Ключевое условие - полное выполнение минского комплекса мер. Этому краеугольному документу, одобренному резолюцией СБ ООН, 12 февраля исполнится три года. Ни один из его пунктов до сих пор не реализован. Беспристрастный анализ позволяет понять, кто в этом виноват", - отметил Лукашевич на заседании постоянного совета ОБСЕ в Вене.



Лукашевич подчеркнул, что все это происходит, потому что Киев полностью игнорирует политическую часть обязательств - закон об "особом статусе" Донбасса не введен в действие из-за не предусмотренных комплексом мер условий. "Условия проведения местных выборов Киев обязан согласовать с Донецком и Луганском. Этого не происходит. Не обсуждается даже "формула Франка-Вальтера Штайнмайера", сопрягающая эти два ключевых вопроса", - сказал он.



Кроме того, "под сукном" остается закон о отказе от преследования в связи с событиями в Донбассе. "Киев откровенно жульничает со списками лиц, подлежащих обмену, не проводит надлежащую юридическую "очистку" освобожденных. О конституционной реформе, предусмотренной п. 11 минского комплекса мер, давно ничего не слышно", - подытожил дипломат.



По словам дипломата, Россия ожидает, что специальному представителю председателя ОБСЕ Мартину Сайдику получится добиться от сторон конфликта на Украине результативного диалога.



"Представители Киева последовательно уклоняются от прямого согласования мер по урегулированию кризиса с другой стороной конфликта - Донецком и Луганском, несмотря на то, что это прямо предусмотрено Комплексом мер. Для этого и была сформирована контактная группа, в которой украинская сторона представлена всеми конфликтующими субъектами. Ожидаем, что уважаемому послу Мартину Сайдику все-таки удастся выполнить ключевую задачу - добиться от сторон результативного диалога", - призвал Лукашевич на заседании постоянного совета ОБСЕ в Вене.



Наблюдательной миссии ОБСЕ следует больше внимания уделять тылам Вооруженных сил Украину, где присутствует концентрация вооружений, добавил Александр Лукашевич.



"Как следует из докладов миссии ОБСЕ, наблюдатели регулярно посещают приграничные районы. Больше внимания нужно уделять тылам ВСУ, где наблюдается концентрация вооружений. Многие подконтрольные правительству районы закрыты для посещения СММ под предлогом минной опасности", - призвал Лукашевич на заседании постоянного совета ОБСЕ в Вене.



Российский дипломат при этом предположил, что это может быть целенаправленной тактикой, а статистика препятствий СММ ОБСЕ может содержать манипуляции в угоду одной из сторон конфликта. По его словам, "СММ должна действовать объективно, транспарентно и беспристрастно", и это во многом зависит от главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Эртугрула Апакана.



"То, что это целенаправленная тактика Киева по ослеплению наблюдателей, подтверждает инцидент 31 января, когда на воротах военного объекта ВСУ висел знак "осторожно, мины". В статистике препятствий работе СММ этот аспект выносится за скобки, что выглядит манипуляцией фактами в интересах одной из сторон конфликта. Тем временем проправительственные силы дважды за прошедшую неделю обстреляли беспилотник СММ. 2 февраля под их обстрел попал патруль наблюдателей под Ясиноватой", - резюмировал российский постпред при ОБСЕ.

