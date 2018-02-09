Лавров: попытки изолировать Россию и сделать из нее ведомое государство обречены на провал

Попытки США изолировать Россию и превратить ее в ведомое государство обречены на провал. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров на торжественном вечере, посвященном Дню дипломатического работника.



"Инициированная Вашингтоном антироссийская кампания стала уже притчей во языцех, приняла беспрецедентный размах, - подчеркнул глава МИД РФ. - Ее цель - опять попытаться превратить Россию в ведомое государство. Такие попытки обречены на провал. Изолировать Россию, заставить поступиться принципами, решать за наш счет свои проблемы не получится".



"Исторический Запад, озабоченный утратой своего влияния, всеми силами пытается сохранить свою гегемонию и затруднить объективный процесс формирования нового полицентричного миропорядка, сдержать развитие новых мировых центров, включая Россию", - отметил Лавров.



Он обратил внимание, что РФ в течение истории не раз сталкивалась с внешними вызовами, "которые при активном участии отечественной дипломатической службы успешно преодолевала". "Так будет и впредь", - добавил министр.

