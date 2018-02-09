Австрия за введение миротворцев на Донбасс

Австрия придерживается идеи введения миротворческой миссии на Донбасс и готова принимать участие в этом проекте. Об этом в четверг, 8 февраля, заявил федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц на совместном брифинге с президентом Украины Петром Порошенко, пишет Интерфакс-Украина.



"Австрийское федеральное правительство будет поддерживать эту идею (миротворческой миссии на Донбассе)", - сказал Курц.



Однако, по его словам, до решения этого вопроса еще много чего предстоит сделать. Канцлер также пообещал обсудить этот вопрос, если Украина предложит Австрии присоединиться.



В свою очередь Порошенко поблагодарил Австрию за поддержку идеи миротворческой миссии на Донбассе под мандатом ООН.



Ранее о готовности отправить миротворцев на Донбасс заявила Беларусь.

