Лукашевич призвал ОБСЕ отреагировать на притеснение журналистов на Украине

Требуется оперативная реакция Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на притеснение журналистов на Украине, заявил в четверг постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.



"Требуется оперативная реакция СММ на притеснение журналистов на Украине — у представителя ОБСЕ по свободе СМИ до этого, видимо, не всегда доходят руки. Мы уже упоминали, что в Австрии запросил убежище главред интернет-издания "Страна.ua" Игорь Гужва. Теперь на Украине власти угрожают ему тюремным сроком", — заявил Лукашевич на заседании постоянного совета ОБСЕ.



На прошлой неделе издание "Страна.ua" в обращении к президенту Украины сообщило, что главный редактор выехал в Австрию, где попросил о политическом убежище из-за "давления со стороны властей". Сам Гужва заявил, что на Украине получал угрозы физической расправы и убийства, а покинул страну легально — после того, как истек срок меры пресечения, избранной ему судом. Австрийские власти выдали ему документ о пребывании в стране.

