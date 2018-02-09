Лукашевич призвал ОБСЕ отреагировать на притеснение журналистов на Украине

Лукашевич призвал ОБСЕ отреагировать на притеснение журналистов на Украине

Требуется оперативная реакция Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на притеснение журналистов на Украине, заявил в четверг постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

"Требуется оперативная реакция СММ на притеснение журналистов на Украине — у представителя ОБСЕ по свободе СМИ до этого, видимо, не всегда доходят руки. Мы уже упоминали, что в Австрии запросил убежище главред интернет-издания "Страна.ua" Игорь Гужва. Теперь на Украине власти угрожают ему тюремным сроком", — заявил Лукашевич на заседании постоянного совета ОБСЕ.

На прошлой неделе издание "Страна.ua" в обращении к президенту Украины сообщило, что главный редактор выехал в Австрию, где попросил о политическом убежище из-за "давления со стороны властей". Сам Гужва заявил, что на Украине получал угрозы физической расправы и убийства, а покинул страну легально — после того, как истек срок меры пресечения, избранной ему судом. Австрийские власти выдали ему документ о пребывании в стране.