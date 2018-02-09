Киевсовет переименовал 8 улиц в Подольском районе столицы

В Киеве наименовали 8 новых улиц в Подольском районе. Соответствующее решение поддержали 63 депутата на пленарном заседании Киевского городского совета 8 февраля, сообщает пресс-служба Киевсовета.



Отмечается, что обсуждение названий проходило с 1 июня до 1 августа 2017 года.



Таким образом, на карте Киева появятся:



- улица Всеволода Змиенко (от улицы Северо-Сырецкой до проспекта Правды);



- улица Александра Олеся (от улицы Газопроводной до улицы Данченко Сергея);



- улица Генерала Грекова (от улицы Газопроводной, улицы Синеозерной до улицы Данченко Сергея);



- улица Цветоводническая (от улицы Проектной 12922 (Северина Наливайко) до улицы Проектной 12920 (Семьи Кристеров), улицы Полковой);



- улица Семьи Кристеров (от улицы Северо-Сырецкой до проспекта Правды);



- улица Северина Наливайко (от улицы Сырецко-Садовой до проспекта Правды);



- улица Гаванская (от улицы Электриков до Набережно-Рыбацкой дороги);



- улица Зарубинецкая (от улицы Электриков до Набережно-Рыбацкой дороги).

